Служба занятости Алтайского края отмечает 30-летний юбилей

В Алтайском крае государственная служба занятости возникла в августе 1991 года.

«За 30 лет при поддержке специалистов переобучение на востребованные профессии прошло почти 150 тысяч наших земляков. Свыше 20 тысяч бывших безработных стали предпринимателями», — рассказали в телесюжете.

В Центрах занятости работают около 600 специалистов, причем они работу точно не потеряют.

«Остаться невостребованными сотрудникам службы — не грозит! Сегодня все центры занятости, во главе с флагманским в Барнауле, — это кадровые многофункциональные операторы, где человек может не только оформить статус безработного и получать пособие. Он сможет воспользоваться самыми разными государственными услугами по выходу из личного кризиса, получить помощь в социальной адаптации и психологическую поддержку», — подчеркнули в передаче.

Кстати, ранее эксперты назвали уровень безработицы в Алтайском крае. По итогам второго квартала 2021 года в регионе без работы примерно 5,7% трудоспособного населения — 62,4 тыс. человек