«Служение малой родине». Как сельский учитель поддерживает Алтайский край и что думает о современном школьном образовании

Наталья Цепенко — человек с чарующим голосом и сильным характером. Благодаря внутреннему «стержню» она достигла заветной мечты: в 1990-х стала учителем, а недавно за упорство и трудолюбие ее назначили на должность директора кулундинской школы. Кроме того, героиня нашего интервью помогает алтайским селам, решает острые социальные проблемы. Как Наталья относится к нынешнему школьному образованию и как взаимодействует с гражданами — в материале altapress.ru.

Тянуло к истории и алгебре

«Вы вернули меня в приятные воспоминания», — с нежностью сказала Наталья Цепенко во время беседы.

Мечта стать учителем появилась у собеседницы в подростковом возрасте. Тогда она грезила преподавать школьникам историю и обществознание. Параллельно ходила на курсы решения задач по физике — с небольшим желанием, только, чтобы не обидеть уважаемого ей педагога.

Изумляется: «В школе я любила историю, обществознание и… Алгебру. Не геометрию, не что-либо еще, а алгебру. Почему? — Нравилось решать задачи».

Преподаватель-провидец

В пединститут Наталья поступила в 1988 году и направление выбрала отнюдь не гуманитарное — не то, над которым задумывалась «с самого начала».

Наталья Цепенко,

директор Кулундинской СОШ № 1:

— В школе мы с любимым учителем физики часто спорили. Я убеждала, что никогда не выберу его предмет, как преподавательскую специализацию. Но, когда пришло время подавать документы в вуз, мне в глаза бросилось очень заманчивая квалификация одного из факультетов… Звучала она так: учитель физики, информатики и вычислительной техники. В голову пришла мысль: «Не пойду работать в школу — буду развивать компьютерные технологии».

И, тем не менее, в 1993-м дипломированный специалист вернулась на малую родину, став школьным учителем.

— Как к такому повороту событий отнесся ваш физик?

— Он отнесся с пониманием. Не корил. Лишь по-доброму улыбнулся, мол, «Я же говорил, что физика — твое».

— А вы счастливая? Не жалеете о выборе?

— Конечно! Нет, не жалею. Мечта сбылась, я занимаюсь тем, чем хотела, тружусь по профессии, состоялась в жизни.

О современном образовании

Учителем Наталья Владимировна верой и правдой отслужила 27 лет. Уже год она на посту директора школы. Отмечает: «Я обожаю взаимодействовать с ребятами. Мне повезло: и дети все, и их родители — оказались добропорядочными понимающими.

Наталья Цепенко,

директор Кулундинской СОШ № 1:

— Как классный руководитель, я сопровождала 5 выпусков. С учениками мы остались в хороших, теплых отношениях.

— Будучи директором и учителем , как вы относитесь к существующей образовательной системе?

— Я приветствую модернизацию инфраструктуры, строительство новых школ, оснащение современным оборудованием. Много делается государством в этих направлениях, но мне некоторые обновления принять сложно. Мы — педагоги, ученики и даже родители стали «заложниками» интернет-технологий и бесконечного документооборота. Конечно, образование совершенствуется и технический прогресс необходим. Человек всегда стремился к познанию природы, ее законов и причинно-следственных связей, пытаясь получить возможность управлять процессами. Мы стали говорить языком цифр, аббревиатур и заимствованных слов. Выигрывая в одних позициях, мы, увы, неизбежно должны проиграть в других. Это тоже закономерность, точнее правило.

— Как проявляется «заложничество»?

— Нехваткой времени на живое общение. Огромный поток отчетной документации, как бумажной, так и электронной. Обновление требований. Отсутствие свободного, нерегламентированного диалога с коллегами, обучающимися. Уж больно быстрый ритм жизни.

— А как было раньше?

— Когда не было интернет-технологий, мы успевали больше: со школьниками могли регулярно ездить на экскурсии, совершать походы, велосипедные прогулки и просто разговаривать по душам. У нас было много замечательных поездок по памятным местам любимого Алтайского края. Даже с группой ребят удалось побывать на побережье Черного моря и за границей, в пяти странах Европы. Сейчас все доступно в виртуальных путешествиях, сложно удивлять ребят, настраивать на положительные эмоции.

Идти вперед и не бояться

— Наталья Владимировна , каков ваш девиз по жизни?

— «Дорогу осилит идущий».

По жизни Цепенко — активистка. Она была председателем дружины, советов, первичной профсоюзной организации и методических объединений: муниципального и краевого. В списке ее достижений — победа в Конкурсе лучших учителей РФ.

Тяга к постоянному движению, переменам привела Наталью к серьезной общественной деятельности — стать депутатом. Она решала насущные проблемы, бывая в Ключевском, Табунском, Кулундинском и Михайловском районах края. За 5 лет, делится, побывала почти во всех селах этих местностей. Добавляет: «Каждый из районов мне уже давно как родной».

— Вы постоянно в разъездах , рано просыпаетесь. При таком напряженном графике хватает времени на хобби?

— Это большая роскошь. Но иногда я могу позволить себе заняться любимым делом.

— Чем увлекаетесь?

— Поэзию люблю. Особенно стихи Эдуарда Асадова.