4 см до критической отметки. В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности

Администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в микрорайоне Затон. До достижения критической отметки уровня воды в Оби осталось 4 см, сообщают в мэрии. В случае эвакуации людей будут вывозить на автобусах, теплоходах и барже.

На 28 мая уровень воды составляет 556 см выше нуля водомерного поста при опасной отметке в 560 см.

В микрорайоне разворачивается оперативная группа КЧС И ПБ Центрального района, начинается круглосуточное дежурство руководящего состава в телефонном режиме, а также круглосуточно в самом Затоне при необходимости.

Всего в Затоне, по актуальным данным, живет 2 287 человек. Для них определили четыре пункта для возможного временного размещения.

Пока в микрорайоне частично подтопило 50 приусадебных участков и четыре участка дороги. При уровне 580 см планируется установить водоналивную дамбу на ул. Лоцманской.

На случай эвакуации подготовили 12 автобусов транспортной компании «Солгри». Также в этом помогут теплоходы, а в случае необходимости задействуют баржу.