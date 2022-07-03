Смахнули брутальную слезу. Барнаульцы попрощались с мотоциклом у «Байк-бара»

Барнаульцы собрались на пр. Красноармейский, чтобы попрощаться с мотоциклом у «Байк-бара». Об этом пишут в сообществе Barnaul 22 в «ВКонтакте».

Барнаульцы попрощались с мотоциклом у «Байк-бара» 03.07.2022.

На месте прощания собрались байкеры и неравнодушные горожане.

Ранее стало известно, что барнаульцы создали петицию с требованием вернуть арт-объект. Ее поддержали более 6 тыс. человек.

Предполагалось, что причиной демонтажа байка могло стать недопонимание между владельцем бара и жильцами дома.

Руководство «Байк-бара» рассказало amic.ru, что мотоцикл убирают ради парковки. На ее строительстве настаивают местные жители.

Арт-объект «Байк-бара» «Яндекс.Карты»

А вот знаменитый символ заведения перевезут на пляж «Водный мир».

Кстати, в Барнауле бурят скважины под сваи на мосту на Новом рынке.