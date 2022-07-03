Смахнули брутальную слезу. Барнаульцы попрощались с мотоциклом у «Байк-бара»

На месте прощания собрались байкеры и неравнодушные горожане.
Ранее стало известно, что барнаульцы создали петицию с требованием вернуть арт-объект. Ее поддержали более 6 тыс. человек.
Предполагалось, что причиной демонтажа байка могло стать недопонимание между владельцем бара и жильцами дома.
Руководство «Байк-бара» рассказало amic.ru, что мотоцикл убирают ради парковки. На ее строительстве настаивают местные жители.
А вот знаменитый символ заведения перевезут на пляж «Водный мир».
Кстати, в Барнауле бурят скважины под сваи на мосту на Новом рынке.