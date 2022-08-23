Смех детей и «слезы русалок». В Барнауле прошел модный показ со стихами и танцами: фоторепортаж altapress.ru

На барнаульском Арбате, несмотря на почти осеннюю погоду, прошел творческий вечер под открытым небом. Отвлечься от холода оказалось просто. Пришедших ждали модный показ для взрослых и детей, живая музыка и танцы-танцы-танцы. Рассказываем (и показываем), как отжигали и на что тратили деньги барнаульцы.

Первым делом — обновки

Программа вечера была масштабной: стартовала в 17:00 и завершилась в 22:00. Сначала на Арбате развернулась выставка-продажа творений от местных дизайнеров. Причем, не только одежды, но и украшений. Последними охотно интересовались прекрасные дамы. То и дело подходили к лавкам с пестрыми браслетами и кольцами, примеряли и блистали.

Основательница бренда бижутерии «Ланге» вдохновляется природой и картинками в Pinterest, поэтому развесила свои произведения на стильную подставку-веточку. Сама бизнесвумен была одета в черное платье и шляпу. Такие носят добрые ведьмы в фильмах про Хеллоуин.

Татьяна Ланге,

основательница бренда украшений:

Вообще, я начинала с одежды несколько лет назад, а в прошлом году перешла на украшения. Первое время делала моносерьги, но для барнаульских покупателей они оказались слишком экзотичными. Клиенты часто спрашивали: «А с чем их носить-то?» Спустя время, я стала создавать серьги-пары. Но и тут есть «фишка»: обе сережки несимметричные и, с одной стороны, отличаются друг от друга, а, с другой — дополняют. И по одной тоже надевать можно — для ценителей.

Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко. Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко. Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко. Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко.

Стать ценителем не так уж дорого. Цена одного изделия — 600−800 рублей. Те, что с натуральными камнями, дороже. Они, признается девушка, менее популярны.

Чтобы подогреть интерес к авторским серьгам, Ланге решила разыграть одни незамысловатым способом. Тот, кто придумает самое оригинальное название для пары, получит ее бесплатно.

Победителем стала девочка из толпы, придумавшая грустное, но красивое словосочетание «Слезы русалок». Покорить сердце Татьяны Ланге удалось, и серьги отправились прямиком к своей юной владелице.

Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко.

Коллега Татьяны Жанна Пикалова, напротив, специализируется на натуральных камнях: аквамарин, аметист, жемчуг и другие. Эти дары природы, утверждает мастерица, не темнеют и долго радуют хозяйку.

Впрочем, желающих приобрести авторскую бижутерию оказалось не так много. Возможно, причина в цене. За одно украшение придется отдать не менее 3 тыс. рублей.

По словам Жанны, работа над каждым изделием — длительный и кропотливый процесс. А потенциальные покупатели пока только «подходят и интересуются».

Кожа и стразы

Получше дела с торговлей обстоят у супругов Сергованцевых. Юлия и Сергей с 2012 года держат в Барнауле мастерскую изделий из натуральной кожи 7Del. «Сарафанное радио работает отлично! Продажи идут и здесь, и в других городах», — рассказывают собеседники.

Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко. Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко. Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко.

Несмотря на занятность, Сергованцевым удается выбраться и на ярмарки. Отмечают, что здесь особая атмосфера, которую невозможно променять на «бездушный» интернет.

Для покупателей супруги аккуратно разложили на столике блокноты, браслеты, закладки и ремни. Последние, уверяют предприниматели, пользуются огромным спросом. Поскольку способны заменить пояс верности.

Юлия рассказывает: «Женщины часто выбирают такой подарок мужьям. Представьте, с внутренней стороны еще можно гравировку сделать: „любимому“, „самому верному“. Или просто: фамилия, имя жены и дата регистрации брака. И все — можно со спокойной душой отпускать в командировку».

Цена супружеского спокойствия — всего несколько тысяч рублей.

Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко.

С популярной на рынке эко-кожей Сергованцевы работать не собираются даже в кошмарном сне. Объясняют: «Это совершенно неподатливый материал. Сразу понятно, что не натуральный. И носиться будет не так долго. С поставками у нас проблем нет — шьем из кожи крупного рогатого скота. Уверены, что спрос на изделия из натурального материала не упадет никогда».

Шум ярмарки затихал только тогда, когда на импровизированный подиум, в окружении зрителей, заходили модели. Показов было несколько: детский, мужской и два женских. Вниманием не обделили никого.

Первыми в аплодисментах и овациях купались самые юные модели. Затем — стройные дамы в сверкающих нарядах от мастеров школы кройки и шитья N11.

Руководитель учреждения говорит, что после ухода многих массовых брендов спрос на обучение только поднялся.

Освоить можно одно из трех направлений: базовый гардероб, вечерние наряды и верхняя одежда. Каждый курс длится три месяца, а стоимость составляет около 15 тыс. рублей.

Директор утверждает, что выпускники школы могут стильно одеть не только себя, но и всех желающих. Поэтому смело открывают ателье по пошиву уникальных вещей или вовсе основывают собственные бренды по всей России.

Сегодня барнаульцам представили как раз изысканные вечерние платья. Судя по всему, мастера вдохновлялись диснеевскими мультфильмами про принцесс. Корсеты, в которых девушки не только дышали, но и шагали, розовый цвет и стразы — вот что бросалось в глаза зрителям.

Показ мод на барнаульском Арбате. Елизавета Козубенко.

После «звездной минуты» платья отправились на продажу подписчикам школы N11 в соцсетях.

«Отлично подойдут для выпускного, свадьбы, фотосессии или тематической вечеринки», — констатирует руководитель. Цена за авторское одеяние, поделилась она, будет символической.

Повседневная женская и мужская мода

Более повседневную, но не менее броскую одежду представляла уже известная Юлия Дежоли — основательница одноименного бренда.

Ее модели можно узнать даже издалека по обтягивающим фасонам, а еще по шелку и бархату. Девушка утверждает, что ткани исключительно итальянские. А качество — премиального уровня.

Дизайнер также была одета в платье собственной марки и поддерживала моделей не только словом, но и делом — шла по подиуму вместе с ними.

В толпе зрителей было много разговоров про обтягивающие однотонные платья с толстой разноцветной полосой посередине. Барнаульские модницы, видимо, углядели в нем потенциал и носибельность.

Что касается сильного пола, его представители выхаживали перед публикой в спортивных костюмах и кепках одного из местных брендов. В конце не забывали делать «точку» и позировать.

Организаторы творческого вечера поделились с корреспондентами altapress.ru, что изначально планировали еще и демонстрацию нижнего белья от Юлии Дежоли. Но планы изменила то ли прохладная погода, то ли множество детей на празднике.

Им уж точно было, где разгуляться. Погонять на самокатах, роликах или поплясать на сцене так, что артистов не было видно.

Для барнаульцев выступали местные музыкальные и танцевальные коллективы. Но особенно ярким был номер беременной поэтессы.

На середине стихотворения автор от волнения забыла слова. Публика поддерживала: улыбалась и хлопала. Многим стало интересно, чем закончится произведение о нелегкой женской судьбе и нечестных мужчинах. Долгожданный финал был кратким и поучительным: «Любите, девочки, себя!»

После такой морали народ еще долго не расходился. Музыка тоже не утихала. Люди танцевали, как могли. А затем отправлялись по заведениям — подкрепиться после веселья.