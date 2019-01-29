Смелые открытия и уникальные изобретения: в Барнауле состязались юные ученые со всей России

С 25 по 27 января в АлтГТУ впервые прошел российский этап Детского научного конкурса (ДНК) фонда Андрея Мельниченко. Свои проекты в сфере естественных наук показали более 60 юных исследователей и изобретателей из различных регионов России. Одним из партнеров конкурса выступила «Сибирская генерирующая компания».

Конкурс состоял из нескольких этапов. В конце 2018 года прошли отборочные туры ДНК, которые проводили на площадках образовательных центров фонда Андрея Мельниченко. Они работают на территории Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей. В Барнаул приехали финалисты, которые представляли лучшие исследовательские и инженерные проекты.

Александр Чередник,

исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко:

Мы проводим этот конкурс для развития детей. Чтобы они могли показать свои достижения, посмотреть достижения коллег, а конкуренция — всегда двигатель. В жизни она существует, пусть учатся цивилизованно соревноваться, а самое главное — общаться и понимать, как идти вперед и добиваться большего.

Ребята публично защищали свои работы и убедили экспертов в том, что их изобретения актуальны. Гостям и членам жюри действительно было на что посмотреть, ведь внимания заслуживали работы всех участников конкурса. В частности, юные исследователи изучали левитацию, проводили анализ грунтовых вод, создавали ракету и представляли другие смелые изобретения.

Так, восьмиклассник Егор Беушев представил проект по созданию механического дрона-змеи.

Изобретение можно использовать для исследования труднодоступных мест. Например, другие дроны не могут забраться на столбы и деревья. А змея очень мобильна, она может перемещаться где угодно. К тому же она маленькая, незаметная и не слишком шумная, — отмечает Егор.

Дрон-змея будет двигаться в основном под управлением оператора, однако возможно и автономное перемещение по намеченной траектории или заданной команде.

Российский этап Детского научного конкурса ( ДНК) фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Не менее любопытен и проект школьников из Кемерово «Беспилотное транспортное средство „Политех-Авто“». Он нацелен на создание транспортного средства, которое будет беспилотным. В разработке участвовали пять человек, они трудились вместе около двух месяцев и уже достигли значительных результатов. В будущем проект позволит сократить аварийность на дорогах и облегчить жизнь людей. Ребята отмечают, что их изобретение также может помочь лучше и качественнее доставлять товары в отдаленные точки, не затрачивая на это силы. За смелость и стратегическое видение Павел Хакимов, Роман Садовец, Артем Санников, Ярослав Авдеев и Анна Ковина были награждены грамотами и призами от «Сибирской генерирующей компании».

Большой интерес гостей конкурса вызвала разработка шестиклассника Ильи Гуркина. Его проект предполагает создание универсального ошейника для кошек, который способен связываться с разными устройствами и измерять активность домашнего питомца.

Наш проект позволить определить состояние кота исходя из его активности. Устройство станет записывать, что делает ваш питомец, а придя домой, можно будет получить данные об активности. Так, если кот неактивен, то зачастую он может чем-то болеть, а значит, нужно обратиться к ветеринару. Изобретение может помочь спасти жизнь питомцу, — рассказал Илья.

Юный изобретатель добавил, что устройство может помочь найти кота дома, а также на улице по звуку и свету.

Российский этап Детского научного конкурса ( ДНК) фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Гости конкурса и эксперты высоко оценили разработки молодых ученых. Председатель жюри, член-корреспондент РАН Константин Жижин рассказал, что существует много критериев оценки проектов юных исследователей.

Самый основной критерий — это как решена задача, как школьник понимает ту проблему, над решением которой работал, какие результаты получил. Уже сейчас видно, что дети работают над задачами, которые достойны того, чтобы их решали студенты-выпускники вузов, бакалавры и магистры, — сообщил Константин Жижин.

Андрей Марков, ректор АлтГТУ, отметил, что здорово собрать в одном месте так много талантливых детей. Он рассказал, что на площадке конкурса зарождаются хорошие творческие коллективы, в том числе и межрегиональные.

Я увидел, что у ребят начали завязываться контакты. Например, мальчик из Барнаула походит к мальчику из Невинномысска, и они не то что начинают, а продолжают обсуждать ту проблему, которая была ранее, — подчеркнул Андрей Марков.

Участвуя в подобных конкурсах, юные ученые могут не только показать себя, но и вскоре найти престижное место работы. Александр Чередник отметил, что тех, кто заинтересован, в будущем можно будет привлекать в качестве высококвалифицированных кадров для работы в таких компаниях, как ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК.

Российский этап Детского научного конкурса ( ДНК) фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Андрей Марков добавил, что уже обсуждается возможность создания проектных групп, в которые войдут школьник, студент, аспирант, преподаватель и сотрудник СГК.

Такие команды могут решать конкретные проблемы и задачи. Это взаимодействие имеет хорошее будущее, — подчеркнул ректор АлтГТУ.

Золотыми призерами Детского научного конкурса фонда Андрея Мельниченко стали:

Максим Кононов и Богдан Щеренко ( проект «Робот-поводырь для слабовидящих людей»); Владислав Зюлин , Илья Каверзин и Евгений Тимофеев ( проект «Автономный робот-агроном»); Виктор Епиченко ( проект «Создание бионического протеза в домашних условиях»); Кирилл Кривобоков ( проект «Исследование свойств трансмиссионного масла»); Екатерина Шевелева ( проект «Исследование практического применения фотохимического метода обработки силиконовых полимеров»); Данила Амелин ( проект «Синтез и исследование борных люминофоров со смешанными активаторами»); Кирилл Романов ( проект «Разработка состава для визуального обнаружения течей ( сквозных дефектов) в промышленных аппаратах»).

Серебряными призерами ДНК стали:

Михаил Лисовой ( проект «Самодельный термоэлектрогенератор на основе элемента Пельтье»); Егор Беушев ( проект «Создание механического дрона-змеи»); Кирилл Бузмаков , Семен Сабельников , Екатерина Архипенко и Роман Садовец ( проект «Универсальный робот для оказания помощи спасателям и разведки местности»); Артем Антончиков ( проект «Разноцветные кубики»); Ксения Романенко и Дарья Тихонова ( проект «Исследование зависимости разложения хлорофилла от времени»).

Бронзовыми призерами стали:

Егор Лаврентьев ( проект «Преобразователь устной речи в эквивалент азбуки на цветовой палитре для глухонемых и слабослышащих детей»); Павел Данилов ( проект «Использование методов электромиографии для регистрации временной характеристики коленного рефлекса»); Дарья Вольвач и Марк Каширский ( проект «Дроны — сборщики урожая , адаптированные к работе в труднодоступной местности»); Савелий Айнулин ( проект «Создание левитрона и оценка возможности его применения для экспериментального исследования эффекта Джанибекова»); Юлия Шевченко ( проект «Исследование графиков линейных функций на плоскости параметров»); Данил Баев и Полина Попова ( проект «Изучение ростостимулирующих свойств продуктов , полученных в результате баротермической переработки отходов растительного происхождения»).

Российский этап Детского научного конкурса ( ДНК) фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» было открыто восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5−11-х классов углубленно изучают дисциплины естественно-научного цикла.

Для этого фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности фонда: aimfond.ru