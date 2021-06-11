Смелое заявление: возможность проходить сквозь стены пообещал людям патриарх Кирилл

По словам священнослужителя, воскресшие люди смогут проходить сквозь стены и телепортироваться, сообщает РИА Новости.

Это смелое заявление патриарх сделал на проповеди после литургии в храме святого Александра Невского.

«Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», — сказал предстоятель РПЦ.