Смены в детских лагерях Алтайского края начнутся не раньше середины лета

Смены в загородных лагерях Барнаула могут начаться не ранее 1 июля, сообщили в администрации города. Ранее такую рекомендацию дали в Минпросвещения. Работу пришкольных лагерей в Алтайском крае планируют начать в августе.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, лагеря готовят к приему детей. На это городской комитет по образованию получил 7 млн рублей, отметила зампредседателя комитета Наталья Михальчук.

Часть этих денег пойдет на капитальный ремонт и оборудование столовой, замену электроснабжения в лагере «Дружных».

Ремонт крыши планируют сделать еще в четырех загородных лагерях.

Как пояснила Наталья Михальчук, если родители, сделавшие заявку на путевку для ребенка, решат от нее отказаться, они смогут это сделать.

Ранее представитель Минздрава Елена Байбарина предупредила, что работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки достаточного числа медперсонала: большинство медработников задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.