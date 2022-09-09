Теперь правит Карл III. Смерть королевы Великобритании Елизаветы II подтвердили официально

Ранее в СМИ распространялась информация о смерти монарха. Ее источником стала фейковая страница The Guardian.
Здоровье королевы Великобритании ухудшилось 8 сентября. На фоне этих новостей к ней направились все ее дети, в том числе принц Чарльз.
Сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл также собираются к королеве, несмотря на тяжелый затяжной конфликт в королевской семье.
Елизавета II взошла на британский престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.
Елизавета II — королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций.
Кроме того, она являлась формальным главой государства в четырнадцати независимых государствах, которые ранее входили в Британскую империю.
Кто взошел на престол
Принц Чарльз официально стал королем Великобритании. В очереди за престолонаследием он находился 70 лет.
В своем официальном заявлении король назвал сегодняшний день «моментом величайшей печали» для него и всех членов семьи.
Править он будет под именем Карл III. Об этом заявила новоизбранный премьер-министр Лиз Трасс.
В последний раз имя Карл правитель Британии носил Карл II из династии Стюартов — правил с 1660 по 1685 год, пишет РБК.