СМИ: умерла королева Великобритании Елизавета II

Отдельные Telegram-каналы сообщили о смерти 96-летней Елизаветы II со ссылкой на The Guardian. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Елизавета II взошла на британский престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.

Елизавета II — королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Кроме того, она являлась действующим монархом в четырнадцати независимых государствах, ранее входивших в Британскую империю: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке.