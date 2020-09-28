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Жизнь

Смерть наступила мгновенно: умер знаменитый актер из «Антикиллера»

Актер Никита Логинов скончался в Москве в возрасте 56 лет, сообщает РЕН ТВ.

Никита Логинов.
Никита Логинов.
Кадр из фильма "ДМБ", bfm.ru

Актеру стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», где он работал руководителем художественно-постановочной части.

Смерть наступила мгновенно. Предварительно, актер умер от сердечного приступа.

Никита Логинов родился 12 июня 1964 года, пишет bfm.ru.

Широкую известность ему принесли роли в «Антикиллере» и «Московской саге». На его счету также картины «Возьми меня с собой», «Горячев и другие», «Зона Любэ», «Ледниковый период», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Последний мент».

Снимался в популярном сериале «ДМБ».

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