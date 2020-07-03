Смертельный рекорд. В Алтайском крае за сутки умерли 7 человек с коронавирусом

73 новых случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Алтайском крае, сообщает 3 июля оперштаб. Умерло рекордное количество пациентов — семь человек.

Из числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул — 32 человека, Бийск — 6, Тальменский район — 6, Панкрушихинский район — 3, Рубцовск — 3, Новоалтайск — 2, Камень-на- Оби — 2, Зональный район — 2, Кытмановский район — 2, Павловский район — 2, Первомайский район — 2, Ребрихинский район — 2, Хабарский район — 2, Яровое, Краснощековский, Смоленский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по одному человеку.

В одном из семи смертельных случаев причиной установили коронавирус. В остальных — иные причины смерти.

Всего за весь период скончалось — 93 взрослых, в том числе 40 случаев от COVID-19, 50 случаев — иные причины смерти, три случая еще находятся на экспертизе.

На 3 июля в крае 4207 инфицированных, выписаны по выздоровлению — 3067.