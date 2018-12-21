Смертельно больной британский пенсионер продает билеты на свои похороны

В Великобритании смертельно больной 72-летний мужчина начал продавать билеты на собственные похороны, пишет lenta.ru со ссылкой на издание Metro. Вырученные деньги он планирует перевести на счет благотворительного фонда, помогающего больным с раком простаты.

У мужчины по имени Кит Касс — рак в последней стадии. Он работает в собственном благотворительном фонде, который помогает людям с раком простаты. Пенсионер решит, что его смерть может принести пользу проекту.

В продаже — билеты за 100, 50 и 25 фунтов стерлингов (примерно 8,6 тысячи рублей, 4,3 тысячи рублей и 2,1 тысячи рублей). Те, кто купят самые дорогие билеты, смогут выпить шампанского и перекусить лобстером. Гостей с самыми дешевыми билетами ждут пиво и чипсы. Планируется продать всего 500 билетов.

Гости с разными билетами будут находиться в разных комнатах. Касс запишет три обращения. Он планирует пригласить комика и даже музыкальную группу. Мужчина надеется выручить полмиллиона фунтов стерлингов.

12 лет назад, когда ему диагностировали рак простаты, Кит Касс основал благотворительный фонд. Все эти годы он вел просветительскую деятельность и помог тысячам мужчин. За эти заслуги мужчину удостоили Ордена Британской империи.