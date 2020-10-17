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Жизнь

13 смертей и 184 новых случая заражения. Коронавирус продолжает бушевать в Алтайском крае

184 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Алтайском крае за последние сутки, сообщили 17 октября в региональном оперштабе.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«Выздоровело 49 пациентов, умерло 13 человек, из них 9 — от COVID-19», — также уточняют суточную статистику в оперштабе.

В данный момент общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 16 223 человека, в том числе 1199 детей. Выздоровело — 13 834 человека.

За весь период пандемии COVID-19 умерло 638 человек.

По состоянию на 17 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1747 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных — 317, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 118.

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