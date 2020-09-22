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22 сентября
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Жизнь

Смертная казнь и кастрация: «Справедливая Россия» готовит проект об ужесточении наказаний за педофилию

Партия «Справедливая Россия» готовит законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей. Вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, пишет РИА «Новости».

Флаг России
Флаг России
СС0

В пресс-службе партии изданию сообщили, что им действительно дано поручение подготовить законопроект.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал предложение радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске.

В этом контексте он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет. Их тела обнаружила мать, после возвращения с работы. По данному инциденту возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей и изнасиловании.

Подозреваемый — сожитель матери. Женщина вместе с детьми переехала к нему около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету.

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