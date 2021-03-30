Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта -2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Смертность от ковида в Алтайском крае остается стабильно высокой

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 101 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 133 пациента, сообщили 30 марта в оперштабе.

Красная зона.
Красная зона.
altairegion22.ru

На фоне уменьшения числа новых заболевших смертность от ковида остается высокой — 13 человек скончалось. В 11 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Всего в госпиталях продолжают лечение 1 170 человек с коронавирусом и 394 с вирусной пневмонией.

279 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 039 человек. Выздоровели всего 42 079 больных. Умерло 2 685 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 27,
  • Рубцовск — 11,
  • Бийск — 10,
  • Новоалтайск — 5,
  • Яровое, Калманский район — по 4 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Ключевской, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость