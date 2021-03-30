Смертность от ковида в Алтайском крае остается стабильно высокой

На фоне уменьшения числа новых заболевших смертность от ковида остается высокой — 13 человек скончалось. В 11 случаях причиной смерти стал COVID-19.
Всего в госпиталях продолжают лечение 1 170 человек с коронавирусом и 394 с вирусной пневмонией.
279 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 039 человек. Выздоровели всего 42 079 больных. Умерло 2 685 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 27,
- Рубцовск — 11,
- Бийск — 10,
- Новоалтайск — 5,
- Яровое, Калманский район — по 4 заболевших,
- Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- Ключевской, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.