Смертность от ковида в Алтайском крае остается стабильно высокой

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 101 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 133 пациента, сообщили 30 марта в оперштабе.

На фоне уменьшения числа новых заболевших смертность от ковида остается высокой — 13 человек скончалось. В 11 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Всего в госпиталях продолжают лечение 1 170 человек с коронавирусом и 394 с вирусной пневмонией.

279 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 88 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 039 человек. Выздоровели всего 42 079 больных. Умерло 2 685 человек.

Новые случаи