Смейся тихо, обедай в одиночестве. Жители Алтайского края рассказали, что им запрещают на работе

Никаких фитнес-браслетов и сдержанный маникюр
В опросе поучаствовали работающие граждане в возрасте от 25 до 55 лет, уточняют специалисты платформы по поиску работы Зарплата.ру.
Один из самых частых запретов, с которым сталкивались респонденты, - неразглашение зарплаты. 57% не могут обсудить в коллективе свой заработок. В нашей редакции тоже не принято говорить о зарплатах. Но мы общаемся достаточно близко, чтобы в итоге все равно знать, кто сколько получает.
Жесткий дресс-код и запрет на свободную форму одежды сковывает 48% трудящихся. У журналистов с этим, к счастью, все в порядке. На работу мы легко можем прийти с сережками в виде гусей и в кофте с Микки Маусом.
45% рассказали, что они не могут негативно отзываться о компании, работодателе, продукции или предлагаемых услугах своей организации. Мы тоже не говорим ничего плохого про "Алтапресс". Но только потому что искренне любим нашу редакцию, и даже к косякам, если они есть, относимся с юмором.
В принципе проверять гаджеты, в том числе носить смарт-часы и фитнес-браслеты нельзя 42% респондентов. Пользоваться аккаунтами в личных соцсетях во время рабочего дня - 43%. У журналистов же это входит в прямые обязанности.
Валерия,
продавец-консультант:
"Нам по уставу нельзя сидеть в телефоне и компьютере по личным делам. Должен быть соответствующий внешний вид - в офисном стиле. Из самого странного - носить неяркий, незаметный маникюр".
Немалому количеству специалистов не разрешают слушать музыку на рабочем месте – 37%. Выходить на перекуры - 23% сотрудников. В "Алтапрессе" есть просторный балкон, куда можно выйти размяться, а в теплое время года мы собираемся там с музыкой и едой после работы.
Еда и дружба на работе
Довольно необычное ограничение – на чтение в рабочее время новостей и обсуждение их с коллегами. С ним столкнулись 20%. В редакции это наше главное занятие.
Заводить служебные романы не могут 19% респондентов, публиковать откровенные фото в соцсетях – 17%.
С грустным запретом столкнулись 13% трудящихся – они не могут хранить на рабочем месте еду, питье и личные вещи. Без лишних слов: просто посмотрите на столы журналистов.
Обратная ситуация, к сожалению, в сфере быстрого питания.
Кристина,
сотрудница кафе:
"Рабочее место всегда должно быть чистым. Нельзя хотя бы на минуту поставить свой стаканчик с чаем или положить телефон на столы, даже в невидное гостю место. Все-таки мы работаем с продуктами, стерильность должна присутствовать. По этой же причине в течение дня не берем в руки гаджеты. Ну еще и времени на это нет".
К тому же, 7% не разрешают обедать или перекусывать в приятной атмосфере вместе с коллегами. Только по отдельности, в гордом одиночестве. 4% и вовсе нельзя заводить дружбу с коллегами.
В "Алтапрессе" мы периодически собираемся в пятничный вечер, чтобы просто провести друг с другом время за играми и разговорами. Некоторые, познакомившись здесь, доходят до такой степени дружбы, что вместе путешествуют в другие страны.
А еще, чтобы перезагрузиться и вернуться к работе со свежими мыслями, мы иногда играем в бадминтон и в "Дурака".
Взять учебный отпуск не получится у 10% жителей края. У нас в редакции щепетильно относятся к трудовому кодексу. Можно законно уехать на сессию, еще и получить за это зарплату. Проверено на себе.
Пропустить корпоратив не позволят 9% сотрудников. Журналисты тоже посещают их в обязательном порядке. Это ведь лишняя возможность повеселиться вне работы в приятном коллективе.
Похожее мнение и у специалистов в других сферах.
Зарина,
сотрудница крупного колл-центра:
"У нас обязательно нужно ходить на корпоративы. Но их оплачивает компания, в том числе такси до места проведения. Так что можно и съездить".
Нередко среди ограничений сотрудники отмечали обращение к коллегам по имени (только по имени и отчеству) – 5% и пользование парфюмом – 1%.
Путь к выгоранию
Самыми же странными опрошенные назвали запреты на выезд за пределы РФ, на смех и на общение с уволившимися сотрудниками.
Несмотря на то, что большинство респондентов имели дело с перечисленными правилами, 25% из них утверждают, что они не оттолкнут их при трудоустройстве.
65% отмечают, что будут ориентироваться по обстоятельствам. Но не исключают, что из-за строгих ограничений могут отклонить приглашение на собеседование.
Еще 10% жителей края убеждены, что точно не примут предложение о работе в жестких условиях.
Более половины специалистов считают, что ограничения способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров.
Правда, 44% все равно уверены, что строгие корпоративные правила важны. Но все же должны быть какие-то послабления.
И лишь 5% допускают, что жесткие запреты необходимы, ведь именно они помогают дисциплинировать коллектив.