Смейся тихо, обедай в одиночестве. Жители Алтайского края рассказали, что им запрещают на работе

По крайней мере 66% жителей Алтайского края сталкивались с разного рода запретами на работе. Некоторые из них обоснованы, другие же – могут показаться странными: например, нельзя дружить с коллегами или громко смеяться. Рассказываем о самых частых ограничениях, которые ставили перед специалистами региона. А попутно - о том, как с этим обстоят дела в нашей редакции.

Никаких фитнес-браслетов и сдержанный маникюр

В опросе поучаствовали работающие граждане в возрасте от 25 до 55 лет, уточняют специалисты платформы по поиску работы Зарплата.ру.

Один из самых частых запретов, с которым сталкивались респонденты, - неразглашение зарплаты. 57% не могут обсудить в коллективе свой заработок. В нашей редакции тоже не принято говорить о зарплатах. Но мы общаемся достаточно близко, чтобы в итоге все равно знать, кто сколько получает.

Жесткий дресс-код и запрет на свободную форму одежды сковывает 48% трудящихся. У журналистов с этим, к счастью, все в порядке. На работу мы легко можем прийти с сережками в виде гусей и в кофте с Микки Маусом.

Кофта. Предоставлено altapress.ru

45% рассказали, что они не могут негативно отзываться о компании, работодателе, продукции или предлагаемых услугах своей организации. Мы тоже не говорим ничего плохого про "Алтапресс". Но только потому что искренне любим нашу редакцию, и даже к косякам, если они есть, относимся с юмором.

В принципе проверять гаджеты, в том числе носить смарт-часы и фитнес-браслеты нельзя 42% респондентов. Пользоваться аккаунтами в личных соцсетях во время рабочего дня - 43%. У журналистов же это входит в прямые обязанности.

Валерия,

продавец-консультант:

"Нам по уставу нельзя сидеть в телефоне и компьютере по личным делам. Должен быть соответствующий внешний вид - в офисном стиле. Из самого странного - носить неяркий, незаметный маникюр".

Немалому количеству специалистов не разрешают слушать музыку на рабочем месте – 37%. Выходить на перекуры - 23% сотрудников. В "Алтапрессе" есть просторный балкон, куда можно выйти размяться, а в теплое время года мы собираемся там с музыкой и едой после работы.

Телефон. unsplash.com

Еда и дружба на работе

Довольно необычное ограничение – на чтение в рабочее время новостей и обсуждение их с коллегами. С ним столкнулись 20%. В редакции это наше главное занятие.

Заводить служебные романы не могут 19% респондентов, публиковать откровенные фото в соцсетях – 17%.

С грустным запретом столкнулись 13% трудящихся – они не могут хранить на рабочем месте еду, питье и личные вещи. Без лишних слов: просто посмотрите на столы журналистов.

Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru Рабочие столы журналистов. Предоставлено altapress.ru

Обратная ситуация, к сожалению, в сфере быстрого питания.

Кристина,

сотрудница кафе:

"Рабочее место всегда должно быть чистым. Нельзя хотя бы на минуту поставить свой стаканчик с чаем или положить телефон на столы, даже в невидное гостю место. Все-таки мы работаем с продуктами, стерильность должна присутствовать. По этой же причине в течение дня не берем в руки гаджеты. Ну еще и времени на это нет".

К тому же, 7% не разрешают обедать или перекусывать в приятной атмосфере вместе с коллегами. Только по отдельности, в гордом одиночестве. 4% и вовсе нельзя заводить дружбу с коллегами.

В "Алтапрессе" мы периодически собираемся в пятничный вечер, чтобы просто провести друг с другом время за играми и разговорами. Некоторые, познакомившись здесь, доходят до такой степени дружбы, что вместе путешествуют в другие страны.

А еще, чтобы перезагрузиться и вернуться к работе со свежими мыслями, мы иногда играем в бадминтон и в "Дурака".

Бадминтон. Предоставлено altapress.ru

Взять учебный отпуск не получится у 10% жителей края. У нас в редакции щепетильно относятся к трудовому кодексу. Можно законно уехать на сессию, еще и получить за это зарплату. Проверено на себе.

Пропустить корпоратив не позволят 9% сотрудников. Журналисты тоже посещают их в обязательном порядке. Это ведь лишняя возможность повеселиться вне работы в приятном коллективе.

Похожее мнение и у специалистов в других сферах.

Зарина,

сотрудница крупного колл-центра:

"У нас обязательно нужно ходить на корпоративы. Но их оплачивает компания, в том числе такси до места проведения. Так что можно и съездить".

Нередко среди ограничений сотрудники отмечали обращение к коллегам по имени (только по имени и отчеству) – 5% и пользование парфюмом – 1%.

Официант. СС0

Путь к выгоранию

Самыми же странными опрошенные назвали запреты на выезд за пределы РФ, на смех и на общение с уволившимися сотрудниками.

Несмотря на то, что большинство респондентов имели дело с перечисленными правилами, 25% из них утверждают, что они не оттолкнут их при трудоустройстве.

65% отмечают, что будут ориентироваться по обстоятельствам. Но не исключают, что из-за строгих ограничений могут отклонить приглашение на собеседование.

Еще 10% жителей края убеждены, что точно не примут предложение о работе в жестких условиях.

Более половины специалистов считают, что ограничения способствуют выгоранию и постоянной текучке кадров.

Правда, 44% все равно уверены, что строгие корпоративные правила важны. Но все же должны быть какие-то послабления.

И лишь 5% допускают, что жесткие запреты необходимы, ведь именно они помогают дисциплинировать коллектив.