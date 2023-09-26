За какие неожиданные должности развернулась жесткая конкуренция в Алтайском крае

В Алтайском крае профицит кадров в некоторых сферах превысил норму в десять раз - почти 60 человек могут конкурировать за одно рабочее место. Специалисты hh.ru выяснили, в каких направлениях между соискателями развернулась самая жесткая борьба.

Индекс конкуренции

В настоящее время общий индекс конкуренции за трудовое место в регионе совсем невысокий. Он составил 2,7 резюме на вакансию. Последний раз данные подсчитывали в августе.

При этом комфортным соотношением спроса и предложения на рынке труда считается баланс на уровне шести резюме на должность. Установившееся сейчас низкое значение говорит о дефиците профессионалов.

Мы уже рассказывали подробнее об исторически низком уровне безработицы, установившемся в крае. Летом в регионе отметили небывалый рост числа вакансий – их количество увеличилось на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это означает, что свободных должностей оказалось больше, чем незанятых специалистов.

Офис. Работа. unsplash.com

Максимально высокий конкурс

Более же высокие значения индекса говорят о потенциальных проблемах с трудоустройством из-за высокой конкуренции. Такое в крае тоже наблюдается.

Причем самые популярные у соискателей профессии могут показаться весьма неожиданными. Например, в сентябре максимально высокий конкурс пришелся на специальность финансового контролера. На должность в этой сфере одновременно претендовали по 60 кандидатов.

Любопытно, что в первой двадцатке переполненных кадрами направлений четверть пришлась на позиции руководителей.

Среди них, например, должность директора по персоналу – на одну такую вакансию откликаются примерно 33 желающих.

Следом идут руководители филиалов, стать которыми хотят в среднем 29 соискателей. Дальше – руководители отделов логистики, на место которых присылают около 25 резюме.

Недалеко ушли операционные, генеральные и исполнительные директора – 22-23 человека на место. А попасть на должность руководителя отдела персонала рассчитывают примерно 22 человека.

Работа. Офис. unsplash.com

Востребованное творчество

Попали в список высококонкурентных профессий также творческие сферы и ИТ.

Больше всего в Алтайском крае среди соискателей ценятся профессии режиссера и сценариста – на такие вакансии приходится по 49 резюме.

На должность видеооператора и видеомонтажера – по 40.

На место тестестировщика претендуют 33 человека, на BI-аналитика и аналитика данных – 29, на копирайтера, редактора, корректора, а также на дизайнера и художника – по 27.

Работа. Офис. Сотрудники. СС0

В каких еще сферах высокая конкуренция

Также в топ-20 профицитных профессий оказались менеджер по работе с партнерами – 41 резюме на вакансию, финансовый менеджер – 39, специалист по сертификации – 32, переводчик – 28, казначей – 25, офис-менеджер – 23, финансовый и инвестиционный аналитик – 22.

Понятное дело, что выиграть конкуренцию при таком количестве желающих непросто.

Чаще всего кандидатов оценивают по опыту работы в той же сфере и на схожих должностях. Но также могут принять во внимание зарплатные ожидания. Однако статистики о том, кто все-таки становится единственным счастливчиком и по каким критериям его выбирают, нет.