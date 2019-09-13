СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram -канал Mash.

По имеющейся информации, актриса оказалась в больнице около двух недель назад по возвращении из Польши.

Сейчас же, как отмечают СМИ, артистку перевели в реанимацию в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Ранее уже неоднократно сообщалось о том, что Заворотнюк якобы борется с онкологическим заболеванием. Ее агент опровергал эту информацию. Сама же артистка в начале сентября оставила без ответа вопрос журналиста о своем здоровье.

Дни.ру, в свою очередь, отмечают — что именно происходит со здоровьем популярной актрисы точно неизвестно. В то же время, как указывает издание, в последнее время много говорилось о том, что артистка перестала выходить в свет.