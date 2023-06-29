СМИ: человека, похожего на Пригожина, видели в его офисе в Санкт-Петербурге

Собеседники "Фонтанки" заявили, что человека, похожего на Пригожина, видели с 26 по 28 июня.
Впервые его заметили в офисе на Васильевском острове. А также видели возле отеля «Трезини» 27 июня. По их словам, он мог встречаться со своими подчиненными. К слову, они вышли в хорошем настроении.
"Фонтанка" утверждает - о том, что это мог быть глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют данные о передвижении самолетов.
27 июня самолет Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК «Вагнер», вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Похожий маршрут совершил второй самолет, который связывают с Пригожиным. 26 июня он был в Петербурге, а утром 28 июня улетел из города.
"Фонтанка" отмечает, что ничто не может помешать гражданину Российской Федерации, не имеющему проблем с законом, находиться в родном городе.