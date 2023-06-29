29 июня
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Жизнь

СМИ: человека, похожего на Пригожина, видели в его офисе в Санкт-Петербурге

Очевидцы заявили, что видели человека, похожего на Евгения Пригожина, и что он находился в его офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Евгений Пригожин, взятие Бахмута.
Евгений Пригожин, взятие Бахмута.
Скриншот видео.

Собеседники "Фонтанки" заявили, что человека, похожего на Пригожина, видели с 26 по 28 июня.

Впервые его заметили в офисе на Васильевском острове. А также видели возле отеля «Трезини» 27 июня. По их словам, он мог встречаться со своими подчиненными. К слову, они вышли в хорошем настроении.

"Фонтанка" утверждает - о том, что это мог быть глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют данные о передвижении самолетов.

27 июня самолет Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, летает основатель ЧВК «Вагнер», вылетел из Минска в сторону Москвы. Вечером он уже снова был в Петербурге. Похожий маршрут совершил второй самолет, который связывают с Пригожиным. 26 июня он был в Петербурге, а утром 28 июня улетел из города.

"Фонтанка" отмечает, что ничто не может помешать гражданину Российской Федерации, не имеющему проблем с законом, находиться в родном городе.

Ранее в СМИ сообщили, что арестовали генерала Суровкина.

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