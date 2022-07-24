СМИ: Disney и Warner Brothers хотят вернуть свои фильмы в российские кинотеатры подпольными путями

В частности, в этом уверен председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он.
По словам Воронкова, такие гиганты киноиндустрии, как Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers сейчас ищут каналы для параллельного импорта, поскольку они «не могут официально сказать «Мы работаем с Россией».
Ранее стало известно, что барнаульском кинотеатре начали показывать фильмы «Доктор Стрэндж» и «Фантастические твари» без прокатного разрешения от правообладателя.