СМИ: Disney и Warner Brothers хотят вернуть свои фильмы в российские кинотеатры подпольными путями

В частности, в этом уверен председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он.