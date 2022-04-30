СМИ: генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет за злоупотребление

Военный суд на закрытом заседании приговорил к шести годам колонии генерал-майора ФСБ Юрия Сулина, занимавшего должность 1-го заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн руб. направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. При этом коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось.

2-й Западный окружной военный суд в закрытом режиме подвел итоги масштабного уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), с которым более двух лет разбирались главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР и управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Военный суд лишил Юрия Сулина звания, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и отправил в колонию общего режима на шесть лет, всего на год уменьшив срок, запрошенный гособвинителем.

По данным следствия, Юрий Сулин вынудил гендиректора ФГУПа Сергея Совертокина расторгнуть договор со строителями полярных объектов и переключиться на возведение многоквартирных домов для сотрудников ФСБ в Крыму. Объяснить это решение ни сам замначальника УКС ФСБ, ни проведенное следствие не смогли.

О масштабном перераспределении средств с северного побережья на южное стало известно после того, как в 2019 году раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой другой обвиняемый — начальник Кавказского ВСО полковник ФСБ Сергей Совертокин. Его осудили на четыре года колонии за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286) при строительстве жилых домов для чекистов в Сочи и Крыму.

В конце 2019 года, стал обвиняемым и генерал Сулин. Его ненадолго отправили в СИЗО по решению суда, затем строитель полтора года находился под домашним арестом.

Суд национализировал Lexus LX-450 генерала стоимостью 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его супруги, однокомнатную квартиру дочери в Москве и роскошную усадьбу в Солнечногорском районе, оформленную на тестя и тещу строителя. Особняк площадью 424 кв. м с ротондой, стоящий на лесном участке в 21 сотку и оцененный в 39 млн руб., будет продан на торгах.