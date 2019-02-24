СМИ: кинорежиссер Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский кинорежиссер и актер госпитализирован в одну из столичных клиник из-за проблем с легкими, сообщает РЕН ТВ .

Народный артист СССР обратился к медикам с жалобами на тяжелую одышку. Артист уже долго время страдает от проблем с легкими. Сейчас у него диагностировали пневматоракс (скопление воздуха или газов в плевральной полости. Оно может возникнуть из-за хронических заболеваний легких).

По предварительным данным, режиссер находится в тяжелом состоянии, пишут «Известия».

Данелия работал над такими фильмами как «Мимино», «Джентльмены удачи», «Я шагаю по Москве».

Один из любимых россиянами фильмов — «Кин-дза-дза». Это фантастическая антиутопия режиссера Георгия Данелии — рассказывает о двух землянах, случайно оказавшихся в забавном, но в чём-то и страшноватом обществе планеты Плюк, жители которой поделены на высших и низших в зависимости от количества спичек, которые они имеют в собственности.

В 2017 году на территории «Белокурихи-2» недалеко от «Андреевской слободы» установили космический аппарат из галактики «Кин-дза-дза» — пепелац. Автор арт-объекта — известный алтайский скульптор-ювелир Владимир Войчишин.