СМИ: Ксения Собчак собралась замуж спустя три месяца после развода

СМИ сообщают, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются пожениться уже в сентябре. Об этом, например, пишет lady.mail .

По информации источника Telegram-канала Dark Cosmo, Богомолов и Собчак станут мужем и женой уже в сентябре. Более того, другой Telegram-канал, Героиня Татлера, сообщает даже дату торжества — 13 сентября.

По данным издания, Собчак и Богомолов встречаются уже около года. Хотя официально телеведущая развелась со своим предыдущим супругом Максимом Виторганом лишь в июне этого года.

Сами влюбленные ничего не комментируют. Однако режиссер накануне в своем микроблоге публично признался Собчак в любви.

Если торжество действительно состоится, то для режиссера этот брак также станет вторым. Ранее он был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь.