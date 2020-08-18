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Жизнь

СМИ: на должность главврача алтайской «горки» придет экс-министр

Руководить краевой больницей скорой медицинской помощи в Барнауле придет экс-глава минздрава Республики Алтай Андрей Макин, пишет «Политсибру» со ссылкой на свои источники.

Андрей Макин.
Андрей Макин.
правительство Республики Алтай

С 1990 по 2015 год Макин работал врачом-хирургом, а потом возглавил хирургическое отделение горбольницы № 1. В начале 2015 года стал главным врачом Кош-Агачской районной больницы, в 2018 году возглавил республиканский минздрав.

Эту должность он оставил из-за серии конфликтов, добавляет издание, и ушел на пост главвврача Рубцовской горбольницы № 1 после смерти Игоря Данилюка.

По данным источников, краевую больницу скорой помощи Андрей Макин возглавит с 21 августа.

Ранее сообщалось, что после увольнения Владислава Бомбизо эту должность занял его заместитель Дмитрий Устинов.

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