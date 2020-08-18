СМИ: на должность главврача алтайской «горки» придет экс-министр

С 1990 по 2015 год Макин работал врачом-хирургом, а потом возглавил хирургическое отделение горбольницы № 1. В начале 2015 года стал главным врачом Кош-Агачской районной больницы, в 2018 году возглавил республиканский минздрав.
Эту должность он оставил из-за серии конфликтов, добавляет издание, и ушел на пост главвврача Рубцовской горбольницы № 1 после смерти Игоря Данилюка.
По данным источников, краевую больницу скорой помощи Андрей Макин возглавит с 21 августа.
Ранее сообщалось, что после увольнения Владислава Бомбизо эту должность занял его заместитель Дмитрий Устинов.