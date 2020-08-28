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Жизнь

СМИ нашли украинских родственников у задержанного в Барнауле ракетчика

Судья Барнаульского гарнизонного военного суда избрал 27 августа военнослужащему Сергею Сидорчуку, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде заключения под стражу. «Тайга» нашла офицера в соцсетях и узнала о нем подробности.

Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Задержание военного в Барнауле за госизмену.
Скриншот видео.

Удалось выяснить, что задержанному 31 год, он учился в Военной академии РВСН в подмосковном Серпухове, женат, есть маленькая дочь.

Причем, как отмечает издание, жена подозреваемого указывала в качестве родного города Луцк в Волынской области Украины.

В друзьях у военного есть несколько человек из Луцка, которых он отметил как родственников, а сам он подписан на паблики Волынской области.

Его жена следит за новостями группы ЗАТО Сибирский и выкладывает оттуда фото.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которого подозревают в передаче в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

Судя по погонам, задержанный — старший лейтенант.

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