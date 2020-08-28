СМИ нашли украинских родственников у задержанного в Барнауле ракетчика

Удалось выяснить, что задержанному 31 год, он учился в Военной академии РВСН в подмосковном Серпухове, женат, есть маленькая дочь.
Причем, как отмечает издание, жена подозреваемого указывала в качестве родного города Луцк в Волынской области Украины.
В друзьях у военного есть несколько человек из Луцка, которых он отметил как родственников, а сам он подписан на паблики Волынской области.
Его жена следит за новостями группы ЗАТО Сибирский и выкладывает оттуда фото.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Барнауле военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которого подозревают в передаче в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.
Судя по погонам, задержанный — старший лейтенант.