Ошибки пилотов сгоревшего самолета могли форсировать трагедию с самолетом в Шереметьево

После допросов пилотов сгоревшего самолета Sukhoi Superjet следователи сделали вывод об ошибках экипажа, сообщает РБК со ссылкой на источник в СКР. По данным издания, после приземления пилоты не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, что могло повлиять на распространение огня.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения», — отметил собеседник издания. Также он сообщил, что «двигатели работали до того момента, пока их не потушили». Эту информацию СМИ подтвердил анонимный источник в Росавиации.

В связи с выявленными ошибками пилотов в «Аэрофлоте» ведется проверка системы их обучения, пишет РБК со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом расследования.

Напомним, 5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту «Москва — Мурманск». Причиной аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, в том числе двое детей и один бортпроводник.