СМИ пишут о готовящихся терактах на уличных акциях в России

Террористы готовят боевиков для атак на уличных акциях в России. Вербовку ведет одна из запрещенных исламистских организаций.

Она объединяет сразу несколько группировок, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, получена информация о том, что главари этого альянса «нацелили сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций».

Для этих целей вербуют боевиков с российским происхождением и в странах, граничащих с Россией, рассказали источники.

Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент публикации не было.