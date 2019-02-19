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Жизнь

СМИ: Путин провел выходные на Алтае

Президент РФ Владимир Путин провел минувшие выходные в Горном Алтае, утверждает источник «Новостей Горного Алтая».

Вид на Алтай с высоты полета Путина.
Вид на Алтай с высоты полета Путина.
kremlin.ru

Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что 16 февраля вечером в аэропорт Горно-Алтайска прибыл самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия» (обслуживает первых лиц государства). Затем борт улетел в Москву, откуда 18 февраля прибыл в Горно-Алтайск и после короткой остановки вернулся в столицу страны.

Это был частный визит, утверждает источник. Глава государства якобы посетил «Алтайское подворье», расположенное в Онгудайском районе на слиянии рек Катунь и Урсул.

Среди российской политической элиты это место считается «местом силы», где можно почерпнуть энергию для дальнейших свершений.

Источник altapress.ru сообщил, что, возможно, в республику прилетал не президент, а кто-то из «газпромовской элиты» — в небе над Горным Алтаем кружили вертолеты «Газпрома».

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Политика

Также известно, что обычно главу государства сопровождает самолет, обеспечивающий спецсвязь, и сотрудники ФСО. Которые, по обыкновению, на место отдыха или рабочей встречи российского лидера прибывают заранее. В этот раз этого не наблюдалось.

Известно, что с 13 февраля президент РФ Владимир Путин провел несколько дней в Сочи — вел переговоры с государственными деятелями, катался на горных лыжах, отрабатывал приемы дзюдо, играл в хоккей. И получил травму.

В Сочи Владимир Путин пригласил президента Турции Эрдогана на отдых в Сибирь: «Там минус 40 и можно получше узнать Россию». На что Эрдоган ответил: «Надеюсь, ты меня там не оставишь?» Путин: «Если соберешься — позвони!»

Тем не менее, глава государства регулярно бывает с частными визитами на Алтае. Эти поездки, как правило, носят неофициальный характер.

Широкую известность получила история 2015 года, когда гостем Путина был бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони. Они несколько дней отдыхали в комплексе «Алтайское подворье», совершали пешие, конные и вертолетные прогулки, рыбачили, готовили на костре, посмотрели концерт местных исполнителей. Известно также, что политики принимали пантовые ванны.

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