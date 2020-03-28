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СМИ: правительство обсуждает вопрос о запрете передвижения по России

Правительство РФ рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране и остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на некий источник.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

Агенство обратилось в пресс-службу правительства. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли. Источник РБК, близкий к правительству, также подтвердил это сообщение.

Регионы России в индивидуальном порядке уже начали вводить ограничения на передвижения на своей территории. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд жителей из городов и других муниципальных образований. Исключение делают только для неотложных поездок. В Карелии приостановили работу всего общественного транспорта с 29 марта до 4 апреля.

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