СМИ: правительство обсуждает вопрос о запрете передвижения по России

Агенство обратилось в пресс-службу правительства. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли. Источник РБК, близкий к правительству, также подтвердил это сообщение.
Регионы России в индивидуальном порядке уже начали вводить ограничения на передвижения на своей территории. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд жителей из городов и других муниципальных образований. Исключение делают только для неотложных поездок. В Карелии приостановили работу всего общественного транспорта с 29 марта до 4 апреля.