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Жизнь

СМИ: сибиряк выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Житель Тюмени выиграл в лотерею астрономическую сумму - 1 млрд рублей. Это главный приз, разыгранный в новогоднем тираже, сообщает "Коммерсантъ". Сибиряк стал третьим миллиардером за всю историю этой лотереи.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

В новогоднем тираже лотереи "Русское лото" разыгрывалось 2 779 715 190 рублей, выигрыши разные - от 162,5 тыс. рублей.

Впервые миллиард рублей выиграла пенсионерка из Подмосковья в 2020 году. Вторым обладателем миллиарда стал слесарь из Нижнего Новгорода в 2023-м.

Первый же выигрыш миллиарда вызвал большой ажиотаж - "КП" рассказывала, что в киоски выстроились очереди.

Ранее altapress.ru рассказывал, что американец хотел выкинуть счастливый лотерейный билет - считал, что он "пустой. В дальнейшем оказалось, что он выиграл 2 млн долларов. Деньги он получил и решил натравить - создать финансовую подушку безопасности для семьи.

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