В АлтГУ выяснили, во сколько обходится вузу содержание президента Землюкова. За пять лет существования должности сумма достигла почти 20 млн рублей. Об этом сообщает «Атмосфера».

На заседании ученого совета подняли вопрос о целесообразности сохранения должности президента в структуре университета 28 марта.

В распоряжении издания появился слайд с расходами на содержание должности. Согласно полученным данным, максимальную сумму потратили в 2022 году — 4,7 млн рублей.

Заработная плата Сергея Землюкова в 2022 году составила 1,8 млн рублей или в среднем 158 тыс. рублей в месяц. Взносы в страховые фонды с этой зарплаты — более 506 тыс. рублей.

Алтайский государственный университет. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

В число расходов вошли командировки Сергея Землюкова — 1,38 млн рублей и сотовая связь президента — 25 тыс. рублей. А также содержание водителя — 900 тыс. рублей.

Сергей Землюков занял должность президента АлтГУ в конце 2018 года. По подсчетам «Атмосферы», расходы на содержание должности президента к ноябрю 2023 года достигнут 19,7 млн рублей.