СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание после 5 лет в коме

50-летний экс-автогонщик из Германии Михаэль Шумахер пришел в сознание. Об этом прессе сообщила одна из медсестер госпиталя, где находится пациент, пишет gubdaily.ru.

В каком состоянии находится гонщик, не уточняется.

Трагедия случилась с Шумахером в конце 2013 года. Гонщик вместе со своим сыном Миком и его другом проводил отпуск во Французских Альпах. Во время катания по необорудованному склону на горных лыжах гонщик наехал на слегка припорошенный снегом камень и упал, ударившись головой так сильно, что даже его шлем раскололся на части.

Шумахеру экстренно сделали две нейтрохирургические операции и поместили в медикаментозную кому. Семья звезды гоночного спорта на лечение, медицинские препараты и различные процедуры тратит порядка 55 тысяч евро в месяц.