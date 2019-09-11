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11 сентября
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Жизнь

СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание после 5 лет в коме

50-летний экс-автогонщик из Германии Михаэль Шумахер пришел в сознание. Об этом прессе сообщила одна из медсестер госпиталя, где находится пациент, пишет gubdaily.ru.

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
www.instagram.com/michaelschumacher/

В каком состоянии находится гонщик, не уточняется.

Трагедия случилась с Шумахером в конце 2013 года. Гонщик вместе со своим сыном Миком и его другом проводил отпуск во Французских Альпах. Во время катания по необорудованному склону на горных лыжах гонщик наехал на слегка припорошенный снегом камень и упал, ударившись головой так сильно, что даже его шлем раскололся на части.

Шумахеру экстренно сделали две нейтрохирургические операции и поместили в медикаментозную кому. Семья звезды гоночного спорта на лечение, медицинские препараты и различные процедуры тратит порядка 55 тысяч евро в месяц.

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