СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание после 5 лет в коме

В каком состоянии находится гонщик, не уточняется.
Трагедия случилась с Шумахером в конце 2013 года. Гонщик вместе со своим сыном Миком и его другом проводил отпуск во Французских Альпах. Во время катания по необорудованному склону на горных лыжах гонщик наехал на слегка припорошенный снегом камень и упал, ударившись головой так сильно, что даже его шлем раскололся на части.
Шумахеру экстренно сделали две нейтрохирургические операции и поместили в медикаментозную кому. Семья звезды гоночного спорта на лечение, медицинские препараты и различные процедуры тратит порядка 55 тысяч евро в месяц.