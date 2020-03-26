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27 марта
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Жизнь

СМИ: у Льва Лещенко обнаружили коронавирус

У известного певца Льва Лещенко подтвердился диагноз COVID-19, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственный источник. У звезды двухсторонняя пневмония, его состояние оценивается как тяжелое.

Лев Лещенко.
Лев Лещенко.
ru.wikipedia.org

Известно, что 78-летний Лещенко недавно вернулся с гастролей по Северной Америке. По приезду у певца и его жены появились симптомы ОРВИ, две недели они пытались лечиться самостоятельно, сообщает «Комсомолка».

После Лещенко вместе с супругой лег на обследование в больницу на Коммунарке, где лежат все с подозрением на коронавирус, пишет «Российская газета».

Обследование показало, что у артиста двухстороннее воспаление легких.

Накануне в больнице Лещенко почувствовал себя хуже: певцу не хватало воздуха, он стал задыхаться, его перевели в реанимацию.

Официального подтверждения информации о том, что у Льва Лещенко коронавирус, пока нет.

Напомним, что на Коммунарку недавно попала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.

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