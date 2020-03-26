СМИ: у Льва Лещенко обнаружили коронавирус

Известно, что 78-летний Лещенко недавно вернулся с гастролей по Северной Америке. По приезду у певца и его жены появились симптомы ОРВИ, две недели они пытались лечиться самостоятельно, сообщает «Комсомолка».
После Лещенко вместе с супругой лег на обследование в больницу на Коммунарке, где лежат все с подозрением на коронавирус, пишет «Российская газета».
Обследование показало, что у артиста двухстороннее воспаление легких.
Накануне в больнице Лещенко почувствовал себя хуже: певцу не хватало воздуха, он стал задыхаться, его перевели в реанимацию.
Официального подтверждения информации о том, что у Льва Лещенко коронавирус, пока нет.
Напомним, что на Коммунарку недавно попала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова.