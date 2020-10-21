СМИ узнали, закроют ли россиян вновь на принудительной самоизоляции

Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК.

«Это исключено», — заявил один из собеседников портала.

По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».



4 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ситуация в стране «управляема». «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.



Накануне с аналогичным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по словам которой российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.



