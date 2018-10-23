СМИ: в Барнауле задержали начальника отдела полиции

Уголовное дело против высокопоставленного полицейского расследует СУ СКР по Алтайскому краю. По предварительным данным, Варнавских вел прослушку с августа по сентябрь 2018 года в ТРЦ «Пионер» и по адресу проспект Космонавтов, 14 «Б"/2, где находится комплекс отдыха с парной и бильярдом, пара СТО и мастерские по ремонту бытовой техники.
Максим Жерновский — соучредитель барнаульских фирм «Компания Прогресс» и «Прогресс-АйТи», которые торгуют бытовой и вычислительной техникой с программным обеспечением. Также Жерновский учредитель общественной организации по содействию развитию физической культуры и спорта «Аполлонесс».