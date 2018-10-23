СМИ: в Барнауле задержали начальника отдела полиции

В Барнауле задержали начальника ОМВД России по Индустриальному району подполковника Игоря Варнавских. Ео подозревают в том, что он незаконно подслушивал телефон бизнесмена Максима Жерновского. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ИА «Банкфакс».

Уголовное дело против высокопоставленного полицейского расследует СУ СКР по Алтайскому краю. По предварительным данным, Варнавских вел прослушку с августа по сентябрь 2018 года в ТРЦ «Пионер» и по адресу проспект Космонавтов, 14 «Б"/2, где находится комплекс отдыха с парной и бильярдом, пара СТО и мастерские по ремонту бытовой техники.

Максим Жерновский — соучредитель барнаульских фирм «Компания Прогресс» и «Прогресс-АйТи», которые торгуют бытовой и вычислительной техникой с программным обеспечением. Также Жерновский учредитель общественной организации по содействию развитию физической культуры и спорта «Аполлонесс».