СМИ: в одном из барнаульских судов нашли коронавирус

У одного из сотрудников Центрального районного суда Барнаула обнаружили коронавируснцю инфекцию, сообщает «Комсомольская правда — Барнаул».

В связи с этим в суде ввели ограничение. На дверях висит объявление о том, что работа приемной, общего отдела и отделов обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам приостанавливается до 8 июня.

«Доступ в здание суда ограничен за исключением участников судебного разбирательства», — говорится в объявлении.

Информацию о зараженном секретаре суда подтвердили несколько неофициальных источников, в том числе и некоторые сотрудники самого суда, но в пресс-службе сообщили, что результатов пока нет.