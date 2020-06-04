Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

СМИ: в одном из барнаульских судов нашли коронавирус

У одного из сотрудников Центрального районного суда Барнаула обнаружили коронавируснцю инфекцию, сообщает «Комсомольская правда — Барнаул».

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Анна Зайкова

В связи с этим в суде ввели ограничение. На дверях висит объявление о том, что работа приемной, общего отдела и отделов обеспечения судопроизводства по гражданским и уголовным делам приостанавливается до 8 июня.

«Доступ в здание суда ограничен за исключением участников судебного разбирательства», — говорится в объявлении.

Информацию о зараженном секретаре суда подтвердили несколько неофициальных источников, в том числе и некоторые сотрудники самого суда, но в пресс-службе сообщили, что результатов пока нет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость