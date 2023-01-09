Смотреть без антракта. Как выглядели барнаульские театры в прошлом веке и даже раньше

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Первое в Сибири и одно из первых в российской провинции специально возведенное для театра здание было построено в Барнауле в 1776 году. По аналогии со столичным, «екатерининским» театром, наш Театральный дом называли еще «Оперным домом». Здание располагалось рядом со архивом горнозаводской конторы. Сейчас здесь находится «Алтайский государственный дом народного творчества»