9 января
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Жизнь

Смотреть без антракта. Как выглядели барнаульские театры в прошлом веке и даже раньше

Всероссийское театральное сообщество организовали 146 лет назад. Altapress.ru собрал ретро-подборку фотографий барнаульских театров, чтобы вспомнить, где появлялись первые «дома искусства» в городе.

В здании Народного дома (ныне краевая филармония) любители театрального искусства давали спектакли до революции, здание построено в 1900 году.
В здании Народного дома (ныне краевая филармония) любители театрального искусства давали спектакли до революции, здание построено в 1900 году.
ГМИЛИКА


Всероссийское театральное общество, которое сегодня известно как Союз театральных деятелей России основали 9 января 1877 года.

Первое в Сибири и одно из первых в российской провинции специально возведенное для театра здание было построено в Барнауле в 1776 году. По аналогии со столичным, «екатерининским» театром, наш Театральный дом называли еще «Оперным домом». Здание располагалось рядом со архивом горнозаводской конторы. Сейчас здесь находится «Алтайский государственный дом народного творчества»

Алтайский государственный дом народного творчества, построен в 1939 году.
Алтайский государственный дом народного творчества, построен в 1939 году.
vk.com/public71335292

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