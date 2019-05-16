Смотреть дважды: художница создает невероятные оптические иллюзии на своем лице

Девушка «разбирает» себя на части, «превращает» в известные полотна и «сливает» с окружающими предметами. Художницу часто приглашают на телевизионные шоу.
На опубликованные фото нужно смотреть дважды, пишет mail.ru.
25-летняя кореянка Дэйн Юн, которая сейчас живет в США, прославилась в соцсетях благодаря своему таланту. На своем лице она красками и косметикой создает удивительные картины и завораживающие оптические иллюзии.
Девушка «разбирает» себя на части, «превращает» в известные полотна и «сливает» с окружающими предметами. Художницу часто приглашают на телевизионные шоу.
На опубликованные фото нужно смотреть дважды, пишет mail.ru.
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