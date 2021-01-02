Смузи на завтрак. Врач назвала простой способ борьбы с похмельем

Диетолог Аманда Калленберг простой способ победить похмелье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Mirror.

Диетолог объяснила, что алкоголь, обладает мочегонным эффектом и избавляет тело человека от жидкости. Именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.

«Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья. <…> Старайтесь выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном», — сказала Калленберг.

Также, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Перед употреблением спиртного это позволит замедлить всасывание алкоголя.

А правильный завтрак после, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.