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Жизнь

Смузи на завтрак. Врач назвала простой способ борьбы с похмельем

Диетолог Аманда Калленберг простой способ победить похмелье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Mirror.

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

Диетолог объяснила, что алкоголь, обладает мочегонным эффектом и избавляет тело человека от жидкости. Именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.

«Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья. <…> Старайтесь выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном», — сказала Калленберг.

Также, медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Перед употреблением спиртного это позволит замедлить всасывание алкоголя.

А правильный завтрак после, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.

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