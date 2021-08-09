В мероприятии участвовали 24 представителя разных отраслей бизнеса. В ходе открытого диалога они узнали новые техники и приёмы общения, поделились собственным опытом организации коммуникаций с коллегами, деловыми партнерами и клиентами.

Модератором выступил Артём Шмаков, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. фил. н. Эксперт объяснил бизнесменам за счёт чего достигается эффективность коммуникации. Учитывать интересы другой стороны, находить точки соприкосновения, владеть приёмами эффективного общения, к примеру, не критиковать собеседника, — именно так можно достичь собственных целей. И не стоит забывать, что доверительные отношения являются ключевым моментом в установлении коммуникаций.

Артем Шмаков. Алтайский филиал РАНХиГС.

Директор Центра «Бизнес-школа» Вадим Коновалов рассказал участникам о возможностях, предоставляемых Президентской Академией. Вадим Евгеньевич анонсировал программу профессиональной переподготовки «Мастер деловых коммуникаций» и напомнил, что региональный центр «Мой бизнес» и Центр «Бизнес-школа» академии ведут набор слушателей Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Мы были рады познакомиться с представителями Алтайского бизнес-сообщества. Учитывая заинтересованность и запрос предпринимателей на получение новых знаний, надеемся, что такие встречи будут проводиться в академии регулярно, — отметил Вадим Коновалов, директор Центра «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.

Предприниматели. Алтайский филиал РАНХиГС.

Собираясь вместе, члены нашего бизнес-сообщества обмениваются опытом, развивают деловые связи и обсуждают положение дел на рынке. Алтайский филиал РАНХиГС провел для предпринимателей образовательную встречу на актуальную тему. В дальнейшем планируем проводить с академией подобные мероприятия, не исключаем и иные варианты взаимодействия, — поделилась Маргарит Агекян, руководитель АНО «Алтайское бизнес-сообщество».

Для бизнесменов провели экскурсию по академии, им показали учебные аудитории, библиотеку, спортзал и другие локации, которые никого из гостей не оставили равнодушными.