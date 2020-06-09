Сначала надо накормить, а потом можно и учить

Каждый месяц фонд «Облака» выдает продуктовые наборы нуждающимся семьям. В условиях пандемии коронавируса ситуация в семьях стала значительно тяжелее. Но даже без кризисной ситуации в мире семьям очень тяжело. В фонд приходят люди, которые потеряли надежду, люди которые просят о помощи, и мы можем и должны ее оказать.

Каждый месяц фонд «Облака» выдает продуктовые наборы нуждающимся семьям. Архив фонда «Облака»

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Год назад к нам в фонд пришла Ирина. В тот момент ее муж из-за производственной травмы потерял работу. Женщина не могла пойти на заработкипотому что на руках у нее было четверо малышей. Пытаясь накормить семьюона готовила котлеты из манки. Именно в этот моментв момент отчаяния она пришла в фонд.

Когда она впервые появилась на пороге фонда, мы не пытались ей найти подработку, не заставляли ходить к психологу для проработки свои проблем. Первым делом необходимо было обеспечить семью едой и одеждой.

Женщина, оказавшись в отчаяние, думает только о выживании. Ей нужна поддержка прямо сейчас, чтобы не оказаться на улице и не погибнуть от голода. Уже на сытый желудок можно оказывать комплексную помощь семье, можно спокойно выявить причину бедности и постараться решить ее вместе. Но первым нашим шагом всегда было и остается предоставление продуктовых наборов.

Регулярно помогая продуктами, фонд «Облака» обеспечивает базу для семей. Имея возможность постоянно и разнообразно кушать, у мамы появляются силы на решение других проблем. Так, наша Ирина сейчас живет в пусть маленьком, но своем доме. Пока она не вышла на работу, так как сидит в декрете. Но она занимается в обучающей программе «Школа жизни» и уже может выстроить свой жизненный план на несколько лет вперед. Мы верим в нее, потому что видим, как она меняется с каждым днем. Но кто знает, что было бы с ее детками, если в тот момент фонд не накормил бы женщину и ее семью.

Поэтому фонд «Облака» регулярно закупает продукты, также спонсоры и дарители привозят в фонд масло, мясные ребрышки, перловку, горох, чай и некоторые другие товары. На прошлой неделе силами волонтеров фонд закончил фасовку и раздачу овощных наборов, закупленных фондом. Сейчас мы хотим закупить гречку, рис, муку, чай и сахар. Мы стараемся закупать сразу много продуктов, чтобы получить выгодную, оптовую цену. Но без вашей помощи крупную закупку мы просто не сможем осуществить.

Для большой закупки продуктов на 80 семей необходимо 33056 рублей. Также вы можете передать в фонд необходимые продукты для формирования продуктовых наборов.

Кроме того, как только мы закупим продукты, нам нужны будут волонтеры для фасовки и выдачи продуктов семьям.

Любую сумму можно перечислить удобным для вас способом со словами «На продукты семьям»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда; смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

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Елена Зайцева