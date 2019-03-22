Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта -9°C
83

Снег будет! Лыжников приглашают на красивейший марафон в Тягуне

30 марта в Алтайском крае состоится потрясающее спортивное событие — юбилейный 10-й лыжный Тягунский марафон. Профессионалы и любители, взрослые и дети, мужчины и женщины — все смогут принять участие в марафоне и получить последний в этом сезоне заряд оптимизма от снега, солнца и красивых пейзажей.

Марафон в Тягуне.
Марафон в Тягуне.
Фото: ГЛК Berloga

Спортсменам и физкультурникам будут доступны несколько вариантов дистанций. В зависимости от физического состояния можно пройти 5, 10, 30 или 50 километров. На трассе будут организованы пункты питания, где можно отдохнуть и подкрепиться.

Время:
  • Парад открытия — 11.00
  • Старт марафона — 11.30
Место:
  • ГЛК Berloga, Заринский район, ст. Тягун, ул. Верхнезаречная, 18-б.

Добраться до станции Тягун из Барнаула можно на электричках.

Расписание:

Барнаул-Тягун

  • Отправление в 6.59
  • Прибытие в 10.07

Тягун-Барнаул

  • Отправление в 17.07
  • Прибытие в 20.13

Регистрация участников: schalina69@mail.ru

Справки по телефону: +7−923−793−00−45

Организаторы лыжного праздника: министерство спорта Алтайского края, администрация Заринского района, Заринская городская электрическая сеть, спортивный клуб «Ветеран».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость