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Жизнь

Снег, гололед и штормовой ветер с метелями обрушатся на Алтайский край

Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде, которая ожидается в пятницу, 30 октября.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

«В Алтайском крае 30 октября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами сильной интенсивности, местами метели, гололёдные явления, усиление ветра до 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров в секунду», — говорится в прогнозе-консультации о неблагоприятных погодных условиях.

Также синоптики отмечают, что в некоторых районах края вероятно установление временного снежного покрова.

Дневные температуры в регионе составят +1…+6 градусов. В Барнауле будет +1…+3 градуса.

В краевой столице также ожидается установление временного снежного покрова.

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