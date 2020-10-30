Снег, гололед и штормовой ветер с метелями обрушатся на Алтайский край

«В Алтайском крае 30 октября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами сильной интенсивности, местами метели, гололёдные явления, усиление ветра до 9−14 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров в секунду», — говорится в прогнозе-консультации о неблагоприятных погодных условиях.