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Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +8 градусов

В отдельных районах Алтайского края с 19 по 21 февраля прогнозируют снег и ветреную погоду. В предгорных районах региона столбик термометра поднимется до +8 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Оттепель.
Оттепель.
СС0

Погода в Алтайском крае 19 февраля:

ночью:

  • -5…-10 градусов, в предгорьях до -15 градусов,
  • в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.

днем:

  • -3…+2 градуса, в предгорьях до +7 градусов,
  • в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 20 февраля:

ночью:

  • -5…-10 градусов, в предгорных и восточных районах до -16 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

днем:

  • -2…+3 градуса, в предгорьях до +8 градусов,
  • в западных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.

Погода в Алтайском крае 21 февраля:

ночью:

  • -3…-8 градусов, местами в западных районах до -15 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

днем:

  • -3…+2 градуса, местами в западных районах до -8 градусов,
  • в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 19 февраля: −1…+1 градус,
  • днем 20 февраля: +1…+3 градуса,
  • днем 21 февраля: 0…-2 градуса.
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