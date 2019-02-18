В Алтайском крае потеплеет до +8 градусов

Погода в Алтайском крае 19 февраля:
ночью:
- -5…-10 градусов, в предгорьях до -15 градусов,
- в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
днем:
- -3…+2 градуса, в предгорьях до +7 градусов,
- в отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, в северных районах порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 февраля:
ночью:
- -5…-10 градусов, в предгорных и восточных районах до -16 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
днем:
- -2…+3 градуса, в предгорьях до +8 градусов,
- в западных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы до 10−15 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 февраля:
ночью:
- -3…-8 градусов, местами в западных районах до -15 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
днем:
- -3…+2 градуса, местами в западных районах до -8 градусов,
- в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 19 февраля: −1…+1 градус,
- днем 20 февраля: +1…+3 градуса,
- днем 21 февраля: 0…-2 градуса.