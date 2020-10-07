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Жизнь

Снег и дожди обрушатся на Алтайский край

Синоптики предупреждают, что в среду, 7 октября, на большей части Алтайского края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

«На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях местами временный снежный покров», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +1…+6 градусов. Ветер будет юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами по востоку порывы до 20 метров.

В Барнауле ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Температура в краевой столице в этот день составит +3…+5 градусов.

Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, при порывах до 15 метров в секунду.

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