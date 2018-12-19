Снег и метель: в МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В Алтайском крае в четверг, 20 декабря, испортится погода. В отдельных районах возможны снег и метель, пишет ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, в регионе ночью на большей части территории, днем в южных и восточных районах края ожидают снег, метель, ночью местами сильный снег, на дорогах гололедица, местами возможны снежные заносы.

Днем 20 декабря в регионе будет -9 … -14 градусов, по северо-западу −15…−20 градусов, с похолоданием в течение дня. А в ночь на 21 декабря столбик термометра опустится до −26…−31 градуса, местами в южных и западных районах до −31…−36 градусов.

В четверг, 20 декабря, будет дуть юго-западный ветер, с переходом на северо-западный порывы могут достигать 20 м/с.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.