Снег и мороз после очередного потепления ударит по Алтайскому краю

Мартовская погода в Алтайском крае продолжает оставаться нестабильной — после недолгого периода весенних морозов в регионе потеплеет, а затем вновь похолодает.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, минувшая ночь была самой холодной на этой неделе — местами в предгорьях столбики термометров опускались до отметки -20 градусов. Днем 25 марта будет 0…-5 градусов.

Однако затем в регионе начнется постепенное потепление. Каждый день температура будет прибавлять по 2−3 градуса и в итоге в светлое время суток в крае вновь будет плюсовая температура.

Впрочем, и этот тренд будет пока что непродолжительным. В ночь с 27 на 28 марта местами в регионе ожидается снег, усилится ветер.

А к 29 марта, по предварительному прогнозу, в Алтайском крае вновь установится антициклон — ветер стихнет, небо прояснится, но опять похолодает.

Ледоход на Оби в Барнауле. Анна Зайкова

Погода и паводок

Между тем, череда оттепелей и похолоданий в Алтайском крае благотворно сказывается на паводковой обстановке.

Поскольку в регионе не происходит затяжного потепления резкое снеготаяние, которое могло бы серьезно обострить ситуацию, сдерживается.

Когда начнется ледоход на Оби в районе Барнаула

Ранее начальник отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт рассказала altapress.ru, что средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.

При этом эксперт отметила, что в этом ледоход на Оби может начаться раньше, поскольку минувшая зима выдалась значительно теплее нормы.