Алтайские синоптики прогнозируют похолодание до -14

Погода в Алтайском крае 30 октября:
ночью:
- -1…+4 градуса,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед,
- ветер юго-западный, 14−19 м/с, местами порывы до 22−27 м/с.
днем:
- +3…+8 градусов,
- на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед,
- ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы до 19−23 м/с.
Погода в Алтайском крае 31 октября:
ночью:
- -2…-7 градусов,
- на большей части территории снег, местами гололед, появление снежного покрова,
- ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.
днем:
- -3…+2 градуса,
- в отдельных районах снег, местами гололед, появление снежного покрова,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Погода в Алтайском крае 1 ноября:
ночью:
- -4…-9 градусов, в западных и предгорных районах до -14 градусов,
- в отдельных районах снег, гололед,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- -1…-6 градусов, в северо-западных районах до -11 градусов,
- в отдельных районах снег, гололед,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.