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Алтайские синоптики прогнозируют похолодание до -14

В Алтайском крае на деле до 1 ноября прогнозируют дожди и снег. Столбик термометра опустится до -14 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Заморозки. Первый снег.
Заморозки. Первый снег.
СС0

Погода в Алтайском крае 30 октября:

ночью:

  • -1…+4 градуса,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед,
  • ветер юго-западный, 14−19 м/с, местами порывы до 22−27 м/с.

днем:

  • +3…+8 градусов,
  • на большей части территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, гололед,
  • ветер юго-западный, 9−14 м/с, местами порывы до 19−23 м/с.

Погода в Алтайском крае 31 октября:

ночью:

  • -2…-7 градусов,
  • на большей части территории снег, местами гололед, появление снежного покрова,
  • ветер северо-западный, 8−13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

днем:

  • -3…+2 градуса,
  • в отдельных районах снег, местами гололед, появление снежного покрова,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Погода в Алтайском крае 1 ноября:

ночью:

  • -4…-9 градусов, в западных и предгорных районах до -14 градусов,
  • в отдельных районах снег, гололед,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • -1…-6 градусов, в северо-западных районах до -11 градусов,
  • в отдельных районах снег, гололед,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
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