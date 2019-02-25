Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

До +9: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 26 по 28 февраля столбик термометра поднимется до +9 градусов. Несколько дней в регионе будет идти снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Идет снег. Дом.
Идет снег. Дом.
СС0

Погода в Алтайском крае 26 февраля

ночью:

  • -12…-17 градусов, местами в западных и предгорных районах до -22 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -1…-6 градусов, в предгорьях до +5 градусов,
  • в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 27 февраля

ночью:

  • -5…-10 градусов, местами в предгорных и восточных районах до -17 градусов,
  • в западных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 4−9м/с, местами порывы до 17 м/с.

днем:

  • -3…+2 градуса, местами в предгорьях до +8 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 февраля

ночью:

  • -4…-9 градусов, местами в северных районах до -15 градусов,
  • в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

днем:

  • -1…+4 градуса, местами в предгорьях до +9 градусов,
  • на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 26 февраля: −1…−3 градуса,
  • днем 27 февраля: 0…+2 градуса,
  • днем 28 февраля: +1…+3 градуса.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость