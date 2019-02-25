До +9: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 26 февраля
ночью:
- -12…-17 градусов, местами в западных и предгорных районах до -22 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- -1…-6 градусов, в предгорьях до +5 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 27 февраля
ночью:
- -5…-10 градусов, местами в предгорных и восточных районах до -17 градусов,
- в западных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 4−9м/с, местами порывы до 17 м/с.
днем:
- -3…+2 градуса, местами в предгорьях до +8 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае 28 февраля
ночью:
- -4…-9 градусов, местами в северных районах до -15 градусов,
- в восточных районах снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
днем:
- -1…+4 градуса, местами в предгорьях до +9 градусов,
- на большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле:
- днем 26 февраля: −1…−3 градуса,
- днем 27 февраля: 0…+2 градуса,
- днем 28 февраля: +1…+3 градуса.